Jeppe Brinch skal stoppe superliga-komet: Stor opgave på uvant plads

Jeppe Brinch vikarierer for den karantæneramte Jesper Lauridsen. Venstre back er et ømt punkt i EfB's trup, men træner John Lammers er tryg ved, at Brinch skal spille over for en af superligaens bedste angribere.

EfB: Pladsen som venstre back er lidt et ømt punkt i EfB's trup al den stund, at der simpelt hen ikke er en naturlig venstrebenet afløser for Jesper Lauridsen. Derfor kan det også synes så elendigt timet som overhovedet muligt, at Lauridsen har karantæne i lige præcis søndagens kamp mod FC Nordsjælland, der i Andreas Skov Olsen har superligaens vel nok farligste kantspiller i højre side. Han har indtil videre scoret 20 gange i 28 kampe. Men sådan ser træner John Lammers nu ikke på det - han er helt tryg ved, at afløseren, den udlærte midterforsvarer Jeppe Brinch, kan løse den opgave. - En af Andreas Skov Olsens største styrker er, at han går ind i banen og sparker med sit venstre ben. Jeppe Brinch er højrebenet, så det ligger perfekt for ham at forsvare i den side mod den spiller, mener John Lammers, der henviser til et par gode indsatser af Jeppe Brinch som venstre back på reserveholdet, når han skal underbygge sin optimisme.

God statistik Selv om FC Nordsjælland er en magtfaktor på eget kunstgræs, har EfB faktisk kun tabt én gang i de sidste fem besøg - det var 3-0 i september 2016. Det er så samtidig EfB's eneste nederlag til FC Nordsjælland i de seneste 10 superligakampe. I denne sæson har de to hold spillet 1-1 i Farum, mens EfB vandt 3-0 på hjemmebane.

Mortensen ude med kyssesyge EfB-træneren kunne også have valgt at lade Daniel Anyembe passe tjansen som venstre back og lade Jeppe Brinch spille i højre side, men det gør han ikke, og så er mulighederne i truppen ved at være udtømte. - Du har ret i, at vi ikke har to naturlige venstre backer i truppen, og sådan er det nogle gange at have en smal trup, siger John Lammers, der heller ikke har mulighed for at bruge unge Jonas Mortensen i en kamp, hvor mulighederne på backpladserne er begrænsede. Den 17-årige forsvarsspiller spillede en mere end godkendt kamp i pokalturneringen mod OB som højre back, og John Lammers havde ham også som mulig erstatning i den anden side. Men Jonas Mortensen har i de seneste tre uger være sat ud af spillet med kyssesyge. Det er endnu uvist, hvor længe han skal sidde ude. Til kampen mod FC Nordsjælland er Lasha Parunashvili tilbage efter karantæne, og John Lammers lægger ikke skjul på, at han går direkte ind i startformationen. - Jeg var virkelig tilfreds med Mark Brink mod både FC København og FC Midtjylland, og det giver mig nogle flere muligheder på midtbanen, men ja, Lasha er med fra start mod FC Nordsjælland, siger John Lammers.