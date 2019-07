Jeanette Ottesen svømmer sig i semifinalen ved VM

Ottesen er blandt de 16 sidste i 50 meter butterfly. Emilie Beckmann var brøkdele af et sekund for langsom.

Den danske svømmer Jeanette Ottesen er klar til semifinalen i 50 meter butterfly ved VM i langbane i Sydkorea.

Ottesen tilbagelagde distancen i tiden 26,09 sekunder. Det er den niende hurtigste blandt de 16 semifinalister, som senere fredag skal i bassinet igen for at afgøre, hvem der kommer i lørdagens finale.

Emilie Beckmann klarede sig derimod ikke videre, men det var meget tæt på. Hun svømmede i præcis samme tid - 26,32 sekunder - i sit heat som russeren Arina Surkova.

Derfor skulle de to i vandet igen i en direkte duel om at gå videre til semifinalen.

Her var Surkova 0,11 sekunder hurtigere end danskerens 26,24 sekunder. For øvrigt en tid, der ville have sendt Beckmann i semifinalen, hvis hun havde svømmet i samme tid i heatet.

Den dårligste tid blandt de 16 semifinalister lyder på 26,26 sekunder.