Japanske basketballspillere får karantæne efter fræk bytur

Fire japanere er hver blevet idømt et års karantæne for at mødes med prostituerede under Asian Games.

Et års karantæne bliver straffen for hver af de fire japanske basketballspillere, som for nylig mødtes med prostituerede under Asian Games i Jakarta.

Chefen for Det Japanske Basketballforbund, Yuko Mitsuya, fortæller ifølge nyhedsbureauet AFP, at spillerne bliver idømt karantæne fra officielle turneringer, fordi de "skader det sportslige Japans ære og tillid".

De fire spillere, Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato og Keita Imamura, får ifølge basketballchefen dog lov til at deltage i træning.

Skandalen rullede fra mandag i sidste uge, da Japans Olympiske Komité valgte at sende de fire spillere hjem fra Asian Games.

Spillerne var forinden blevet set i Jakartas såkaldte "red light district", et område for prostituerede, iført deres nationaltrøjer.

Hos Japans olympiske ledelse betragtes atleternes bytur som en ydmygelse af hele landet.

- Jeg føler en form for skam, sagde Yasuhiro Yamashita, der er chef de mission for de japanske atleter, i sidste uge.

- Vi beklager dybt og har tænkt os at vejlede atleterne grundigt fra nu af, sagde han.

Basketballspillerne havde spist middag i byen og var ifølge Yasuhiro Yamashita derefter blevet tilbudt at tage på et hotel med nogle kvinder.

Det er ikke første gang, at japanske atleter dummer sig ved Asian Games.

Ved Asian Games i Sydkorea i 2014 sendte Japan en af sine svømmere hjem for at have stjålet et kamera fra en journalist.

I år afvikles Asian Games i Indonesien i Jakarta, som er hovedstaden, samt Palembang, der er placeret på øen Sumatra.

Asian Games varer frem til 2. september.