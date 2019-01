Japansk OL-chef afviser korruption før tildeling af OL

Tsunekazu Takeda vil samarbejde med franske myndigheder i sag om mistænkelig betaling forud for OL-afstemning.

Præsidenten for Japans Olympiske Komité afviser anklager om korruption i forbindelse med tildelingen af OL til Tokyo i 2020.

Tsunekazu Takeda bliver i øjeblikket undersøgt af en fransk anklager på grund af en mistænkelig pengeoverførsel, da Tokyo for seks år siden blev tildelt værtskabet foran Madrid og Istanbul.

- Jeg er meget ked af, at jeg har skabt bekymring hos dem, der arbejder hårdt for at forberede Tokyo 2020.

- Jeg vil gerne rense alle beskyldninger mod mig, og jeg vil samarbejde fuldt ud med de franske myndigheder, siger Tsunekazu Takeda tirsdag på en pressekonference.

Ifølge den franske avis Le Monde mistænker de franske myndigheder Tokyo for at have betalt sig til en række afrikanske stemmer i forbindelse med tildelingen af OL-værtskabet tilbage i 2013.

Ifølge Le Monde er Tsunekazu Takeda mistænkt for at stå bag to overførsler på omkring 15 millioner kroner til selskabet Black Tidings, der er registreret i Singapore.

- Jeg var ikke involveret i beslutningsprocessen omkring Black Tidings.

- Der var ingen grund til at stille spørgsmål ved procesessen i denne konsultations-handel, siger Takeda.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har foreløbig bakket Tsunekazu Takeda op. Fredag blev han afhørt af IOC's etiske kommission.

Ved afstemningen i 2013 blev Madrid som den første by elimineret, mens Tokyos 60 stemmer slog Istanbuls 36 stemmer i den afgørende afstemning om at få tildelt OL i 2020.

Takeda har været præsident for Japans Olympiske Komité siden 2001.