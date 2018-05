Jannik Hansen melder sig klar til VM efter NHL-exit

Jannik Hansen og Mikkel Bødker har planer om at spille VM for Danmark efter San Jose Sharks' exit.

Danmarks ishockeylandshold kan vente snarlig forstærkning i jagten på succes ved VM på hjemmebane.

Tidligt mandag melder Jannik Hansen sig klar til at rejse til Danmark for at støde til truppen. Det er blevet en mulighed, fordi hans klub, San Jose Sharks, natten til mandag blev slået ud af NHL-slutspillet.

- Det har hele tiden været min plan at tage hjem og spille VM, hvis jeg fik mulighed for det, siger Jannik Hansen til Jyllands-Posten.

- Når alt er, som det skal være, jeg ikke er skadet, og jeg kan nå hjem, så kan jeg ikke se nogen grund til, at jeg ikke skulle tage hjem og spille VM, fortsætter Hansen.

Han fik ikke spilletid, da San Jose i den sjette kamp mod Vegas Golden Knights tabte 0-3. Dermed vandt holdet fra Las Vegas serien med 4-2 i kampe.

San Jose råder også over Mikkel Bødker, som også håber at blive VM-aktuel for Danmark.

- Selvfølgelig er VM i Danmark da en rigtig, rigtig interessant mulighed, og det kunne da være rigtigt sjovt at være en del af.

- Jeg har ikke snakket med ledelsen for landsholdet eller vores ledelse i San Jose Sharks endnu, men hvis alt går, som det skal, så regner jeg da med at spille VM, siger Mikkel Bødker til Jyllands-Posten.

Danmark har lagt ud med en sejr over Tyskland efter straffeslagskonkurrence og et nederlag til USA. Mandag aften gælder det opgøret mod Canada.