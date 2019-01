HTH Ligaens suveræne tophold, Odense Håndbold, mister til sommer assistenttræner Bo Rudgaard.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Rudgaard og klubben er ikke nået til enighed om en forlængelse af assistentens kontrakt, der udløber efter sæsonen.

- Det har været to meget spændende år hos Odense Håndbold, og jeg vil gerne takke alle i og omkring klubben for en fantastisk rejse.

- Nu vil jeg fokusere på at gøre alt, hvad jeg kan, for at vi får sluttet rigtig godt af, inden rejsen går videre mod andre og ukendte udfordringer, siger Bo Rudgaard.

Jan Pytlick ærgrer sig over, at han mister sin højre hånd.

- Jeg er selvfølgelig ked af, at samarbejdet med Bo stopper efter denne sæson, lyder det fra Pytlick.

- Han er en utrolig kompetent og loyal person, samarbejdet har fungeret rigtig godt, og vi har haft en god kemi både på og uden for banen. Jeg ønsker ham held og lykke fremover.

Bo Rudgaard blev ansat som assistenttræner i sæsonen 2017/18. Han er en del af det trænerteam, der i denne sæson har ført holdet til maksimumpoint i de første 17 kampe.

Odense tilføjer i pressemeddelelsen, at klubben allerede er gået i gang med at finde Bo Rudgaards afløser.

Bo Rudgaard har en fortid som assistent i Viborg HK. Han har også været talenttræner i Dansk Håndbold Forbund (DHF).