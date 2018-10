Jan Ø. taber tre matchbolde og misser Taiwan-finale

Det blev ikke til en plads i finalen for Jan Ø. Jørgensen trods tre matchbolde mod japaneren Riichi Takeshita.

Badmintonstjernen Jan Ø. Jørgensen missede en plads i finalen i Taiwan Open.

Lørdag tabte den 30-årige dansker i semifinalen til japanske Riichi Takeshita, der vandt 21-17, 16-21 og 26-24.

Jan Ø. Jørgensen misbrugte tre matchbolde i slutningen af tredje sæt. I stedet for en dansk sejr, så udnyttede Takeshita sin tredje matchbold i en nervepirrende afslutning.

Danskeren har endnu ikke ramt topniveauet, efter at han sad uden for i store dele af 2017 med en hælskade.

Undervejs var Jan Ø. Jørgensen da irriteret på sig selv og talte højlydt, når der var udfald i spillet. Til gengæld fik han også demonstreret, at han er på vej tilbage.

Danskeren ramte et højt niveau i stimer. I første sæt, da han var bagud 6-10, fandt han ind i en god periode og bragte sig foran 17-15, inden spillet igen faldt fra hinanden.

Efter en tæt indledning på andet sæt begyndte Jan Ø. Jørgensen igen at spille fremragende, og han vandt forholdsvis sikkert andet sæt.

De to spillere fulgtes ad i tredje og afgørende sæt, men danskeren formåede ikke at tage sejren på en af sine i alt tre matchbolde. Det udnyttede Takeshita til at booke en plads i finalen.

Tidligere på lørdagen spillede Line Kjærsfeldt sig i finalen i kvinderækken. Danskeren møder søndag verdensetteren Tai Tzu Ying fra Taiwan i finalen.