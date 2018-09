Den danske badmintonspiller, der er med på et afbud, indledte tirsdag China Open med at vinde i tre sæt.

Jan Ø. Jørgensen fik en god start på Super 1000-turneringen China Open, da han tirsdag vandt sin førsterundekamp.

Danskeren er dermed klar til anden runde efter en sejr i tre sæt over sydkoreanske Lee Dong Keun med cifrene 18-21, 21-17, 21-13.

Jørgensen startede godt i første sæt og var foran 5-3, inden sydkoreaneren fik spillet sig ind i kampen og vandt sættet.

Andet sæt var anderledes kontrolleret af danskeren, der fra stillingen 4-3 aldrig slap føringen.

Tredje og afgørende sæt bølgede mere frem og tilbage. Jan Ø. Jørgensen startede godt og kom foran 9-6, men blev kort efter indhentet.

Herefter fulgtes de to spillere ad, inden danskeren ved stillingen 13-13 satte tingene på plads og vandt otte point i træk.

Jan Ø. Jørgensen kan i anden runde ende med at møde den tidligere OL-guldvinder Chen Long, der i sin kamp i første runde skal op imod landsmanden Huang Yuxiang.

30-årige Jørgensen er med i turneringen på grund af et afbud.

- Det betyder meget. Det er supervigtigt for mig at skrabe point sammen.

- Jeg ligger lige uden for top-32, men er meget tæt på. Jeg skal ikke bruge så mange resultater for at komme ind, så det er selvfølgelig bare endnu en mulighed, sagde Jan Ø. Jørgensen lørdag til TV2 Sport.

Senere tirsdag indleder den tidligere danske verdensmester Viktor Axelsen China Open, når han møder thailandske Khosit Phetpradab i en kamp, der er sat til at gå i gang klokken 12 dansk tid.

Hans-Kristian Solberg Vittinghus får også thailandsk modstand, når han tirsdag i første runde møder Kantaphon Wangcharoen.