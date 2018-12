- Hvis vi siger 60-40 i russiske favør, har jeg vist været god ved Danmark.

Jan Leslie, der trænede storklubben Rostov-Don i to en halv sæson fra 2014-16, har Rusland som klar favorit mod Danmark.

- Rusland skal bare vinde en af deres to sidste kampe i mellemrunden for at være i semifinalen, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de vil spille med deres stærkeste hold mod Danmark, så de kan få det afgjort tingene.

- På den måde får de bedste spillere en fridag i den sidste kamp på onsdag. Det er helt klassisk, forklarer Jan Leslie.

Han tror dog også, at træner Trefilov har respekt for Danmark.

- Han ved, at Danmark er en farlig modstander. Han ved også godt, at de ikke har spillet op til deres bedste i Frankrig, og derfor vil der ikke blive taget nogen chancer.