Jan Bech: Vi har ikke været gode nok

Brøndby har afveget for meget fra klubbens strategi.

Sådan lyder det fra bestyrelsesformand og hovedaktionær Jan Bech Andersen, efter at den danske traditionsklub onsdag præsenterede en større rokade på direktørgangen.

En rokade der indebærer, at Ebbe Sand stopper som sportsdirektør, mens Carsten V. Jensen bliver ansat som fodbolddirektør. Samtidig bliver Jesper Jørgensen erstattet af Ole Palmå som administrerende direktør.

- Vi må erkende i bagklogskabens lys, at vi som klub ikke har været gode nok til at stille krav til os selv, og derfor så vi blandt andet i sidste sæson, at vi i perioder afveg alt for langt væk fra strategi 6.4, siger Jan Bech Andersen på Brøndbys hjemmeside om strategien, der blandt andet indebærer et fokus på øget dansk islæt i truppen.

- Vi oplevede desværre, at vi blandt andet stillede i en start-11'er uden danskere, ligesom vores transfervinduer til stadighed har efterladt meget at ønske.

Ifølge bestyrelsesformanden er det især klubbens køb og salg af spillere, som nyansatte Carsten V. Jensen skal forbedre.

Samtidig har klubben udviklet en række såkaldte transferprincipper, der blandt andet indeholder mål om, at minimum 60 procent af spillertruppen skal være af nordisk afstamning, ligesom der også altid skal være en dansker i startopstillingen.

Jan Bech Andersen havde håbet på, at Ebbe Sand ville blive på Vestegnen i en anden rolle i klubben, men har forståelse og respekt for, at den nu tidligere sportsdirektør har valgt at forlade Brøndby.

- Ebbe er en stærk kapacitet, som kunne have været en central del af klubbens fremtid, særligt omkring udviklingen af vores ungdoms- og talentarbejde.

- Der har været en række spekulationer i medierne, og jeg ønsker at slå fast, at en fyring af Ebbe aldrig har været på tale, da han besidder stærke faglige kompetencer, der har bidraget væsentligt i hans syv måneder i klubben, siger bestyrelsesformanden.

Ebbe Sand selv ønsker på sin vej ud ad døren klubben og dens fans fremgang i de kommende år.

- Brøndby IF ønsker en ny retning og har i den forbindelse præsenteret mig for en ny organisationsstruktur. Dette indebærer, at min rolle ændres, og jeg har efter moden overvejelse besluttet, at det er bedst, at vores veje skilles, siger han.