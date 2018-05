Jakob Michelsen er favorit som OB-træner

Det er mest sandsynligt, at den tidligere SønderjyskE-træner Jakob Michelsen bliver ny cheftræner i OB efter Kent Nielsen, hvis man skal tro bookmakeren Bet25.

Sønderjyderne giver blot odds 2.50 som ny OB-træner, mens Glen Riddersholm (odds 4.00), Allan Kuhn og Bo Henriksen (begge odds 10) er de næste på bookmakerens liste.

- Jakob Michelsen er uden tvivl det hotteste danske navn lige pt. Han har et indgående kendskab til Superligaen, hvor han tidligere har bevist, at han kan skabe store resultater. Derudover virker det heller ikke tilfældigt, at OB netop har ansat Henrik Hansen som ny assistenttræner, da de to også arbejdede sammen i SønderjyskE, siger Niklas Nürnburg, der er oddssætter hos Bet25, i en pressemeddelelse.

Foruden Jakob Michelsen er også Glen Riddersholm og Allan Kuhn blandt kandidaterne til cheftrænerposten i Ådalen.

- De tre trænere minder på mange områder om hinanden, men alligevel adskiller Michelsens spillestil sig fra de to andre. Historisk set har han kun været træner for nogle hold, der ikke ligefrem har haft deres forcer med bolden. Derfor ligger hans spidskompetencer også i disse facetter af spillet. Og det kunne meget vel være et ønske fra OB-ledelsen i jagten på en ny cheftræner, eftersom Kent Nielsens filosofi med meget boldbesiddelse ikke just har fungeret for fynboerne i de seneste tre år, mener Niklas Nürnberg.