Jacob Olsen om Vojens Speedway Center: - EM bliver en generalprøve

Vojens: De er begyndt at tælle ned på Vojens Speedway Center, til at der igen skal køres på banen. Og de er ikke de eneste, der har indledt forberedelserne. Onsdag var Nicki Pedersen på banen for at teste og finpudse sit grej.

Sidst, han kørte i Vojens i konkurrence øjemed, var i 2014, men den 10. august vender han tilbage sammen med fem andre danske kørere, når Vojens Speedway Center er vært for den tredje afdeling af EM-serien.

- Jeg har kun gode minder herfra. Helt fra jeg stod oppe på lægterne på barndoms ben, til de mange VM-runder jeg selv har kørt her. Det giver en intens stemning, når man kommer på Vojens Speedway Center, der er der slet ingen tvivl om. Jeg er selvfølgelig Holsted-mand, men der er et eller andet ved Vojens Speedway Center, siger Nicki Pedersen.

Selvom han er en garvet herre inden for international speedway, så er det særligt at køre på dansk jord.

- Det er altid specielt. At se Dannebrog oppe på lægterne, det giver altid et sus i maven, som er helt fantastisk. Og så synes jeg jo bare, det er fedt, at man holder sporten i kog, siger Nicki Pedersen.