Jacob Holm sender tyske ræve til Hamborg

Pokalsejr: Den tidligere Ribe-Esbjerg-spiller, Jacob Holm, var manden bag den scoring, der endegyldigt sender Füchse Berlin til pokalturneringens Final4 i Hamborg.

Venstrebacken scorede kampens sidste mål sekunder før sidste slutfløjt i den forlængede spilletid, da hans tyske klub besejrede Rhein Neckar Löwen 37-35 i kvartfinalen tirsdag aften.

Löwens træner, den danske landstræner Nikolaj Jacobsen, så en anden af sine landsholdsfolk sikre berlinerne forlænget spilletid med en scoring på straffekast efter slutsignalet. Det var Hans Lindberg, der var iskold fra syvmeteren og udlignede til 30-30. Så skulle der 10 minutters forlængelse til.

Her blev Jacob Holm den store helt for rævene fra Berlin, der nu kan se frem til at jagte pokaltitlen ved Final4-stævnet i Hamborg i weekenden 6.-7. april.