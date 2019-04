JV tipper: Det kan blive ren krig mellem flere superligaklubber

Der er maksimalt pres på SønderjyskE og cheftræner Glen Riddersholm efter en række dårlige resultater. De lyseblå er i akut nedrykningsfare, og det bliver ikke bedre af, at holdet er uden Marcel Rømer, der har fået to spillesdages karantæne for sit røde kort i kampen i torsdags mod AGF, og Johan Absalonsen, når turen søndag går til Horsens. Foto: Henning Bagger / Scanpix Ritzau