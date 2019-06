34-årige Niki Zimling bliver ikke arbejdsløs, når han stopper i SønderjyskE. Den tidligere landsholdsspiller bliver ifølge JydskeVestkystens oplysninger ny sportschef i Kolding IF.

KOLDING: Den tidligere landsholdsspiller Niki Zimling er klar til et nyt job efter afskeden med SønderjyskE.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger tiltræder den 34-årige midtbanespiller som sportschef i Kolding IF, der netop er rykket op i 1. division. Zimling er i forvejen bosat i Kolding.

Torsdag meddelte Kolding IF, at nuværende sportschef Ulrik Pedersen ikke får forlænget den kontrakt, der udløber inden længe. En overraskende udmelding fra klubben, der har haft kolossal sportslig succes i den forgangne sæson. Klubben nåede kvartfinalen i pokalturneringen, hvor holdet tabte til de senere pokalvindere, FC Midtjylland. Inden da havde Kolding IF slået superligaklubberne Randers FC og Vejle Boldklub ud af pokalturneringen.

Niki Zimling selv er dog fåmælt omkring fremtiden.

- Jeg har et hus, jeg skal gøre færdig, siger han om, hvad han skal lave i fremtiden.

Skal du være sportschef i Kolding IF?

- Nja, det tror jeg ikke, jeg skal.

Pinsemandag rykkede Kolding IF op i 1. division, så byen for første gang i otte år har et hold i næstbedste fodboldrække. Til den opgave ansætter man nu 34-årige Niki Zimling.