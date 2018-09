Island-træner efter debutfiasko: Undskyld til alle

Erik Hamrén var flov, efter at hans første kamp som landstræner for Island endte med et 0-6-nederlag.

Det kunne næsten ikke have gået meget værre, da Erik Hamrén lørdag for første gang stod i spidsen for Island, efter at han i starten af august blev ansat som ny landstræner.

Islændingene tabte med tenniscifrene 0-6 efter at være blevet udspillet af Schweiz og en sprudlende Xherdan Shaqiri i Nations League.

Den tidligere AaB-træner var da heller ikke sen til at indrømme, at det islandske hold faldt fra hinanden, i takt med at kampen skred frem.

- Da de gjorde det til 3-0 på frispark, tabte vi alt. Organisationen, troen. Det er mit ansvar. Det er mit ansvar at give dem det (organisation og tro, red.), sagde svenskeren efter kampen til tv-kanalen C More ifølge nyhedsbureauet TT.

- Jeg undskylder til alle, der følger islandsk fodbold, for det her var pinligt.

Allerede efter 12 minutter kom Island bagud, da Steven Zuber køligt sparkede bolden i mål efter at have modtaget en aflevering kort inde i feltet.

Ti minutter senere gjorde Denis Zakaria det til 2-0, da han sendte en returbold efter et velsparket frispark fra Liverpool-spilleren Shaqiri i nettet.

I anden halvleg var det Shaqiri selv, der scorede til 3-0 på det frispark, der altså ifølge Erik Hamrén tog gejsten fra islændingene.

Efter den scoring gik det da også helt galt for øboerne, der endte med at lukke yderligere tre mål ind.