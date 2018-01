Isen holdt igen under talenterne

- Jeg må erkende, at efter de store nederlag i de indledende kampe (9-0 mod USA, 4-1 mod Finland og 8-0 mod Canada, red.) og en masse snak om skader og karantæner, tvivlede jeg på, om det kunne lade sig gøre. Det gør mig bare så meget mere glad og stolt, at det lykkedes, siger Ulrik Larsen, der betegner U20-holdets evne til at hænge på i det fineste selskab som en endnu større præstation, end at de voksne i endnu længere tid har været en fast bestanddel af A-gruppen.

En helt vild præstation af så lille et ishockeyland, og faktisk også en præstation, der overraskede direktøren for Danmarks Ishockey Union, Ulrik Larsen, der fulgte med herhjemmefra.

Tre spillere fra JV-land var en vigtig del af den danske U20-trup. I målet stod SønderjyskEs Kasper Krog fem af seks kampe deriblandt de to afgørende mod Hviderusland - han var en af de store helte i den altafgørende straffeslags-konkurrence i den anden nedrykningsfinale. Esbjerg Energys Christian Wejse og Andreas Grundtvig fik begge rigeligt med spilletid, og Grundtvig, der endnu har sin første scoring for klubben til gode, var matchvinder i den første af de to finaler mod Hviderusland.

Stor ros til klubberne

En præstation, der giver mening?

Ikke umiddelbart, indbyggertal taget i betragtning

Men måske mest af alt et udtryk for, hvad god uddannelse kan gøre - også i sportens verden. Det er i hvert fald det argument, der først falder Ulrik Larsen ind, når han skal forsøge at forklare succesen.

- Klubberne herhjemme skal have kæmpestor ros for at uddanne spillerne og give dem de bedste muligheder for at blive bedre. De får den bedst mulige træning mange steder i landet, fra de går i 7. klasse, hvor skolegangen afstemmes med sporten. Det fortsætter op i ungdomsuddannelserne, så vi har altså bare et system, der virker, mener Ulrik Larsen.

Og når det system har gjort sit, tager udlandet over. I rigtig mange tilfælde efterhånden. Lige nu render der omkring 40 danske ishockeyspillere rundt i Sverige, og der er ikke noget som helst, der tyder på, at den eksport vil falde i de kommende år.

- Sådan en succes ved et U20-VM giver selvfølgelig også noget genlyd i Sverige, hvor danske ishockeyspillere har fået et rigtigt godt ry, og hvor det jo også er blevet sådan, at det ikke kun er de allerbedste, der kommer derop, som det var før i tiden. Jo, der er også talenter, der ikke klarer det og må tage hjem igen, men det ser vi også i andre sportsgrene. Generelt klarer danskerne sig godt i Sverige, og hvor de for 10 eller 12 år siden havde et ry for godt nok at være store talenter, men i elendig form, er de rent fysisk i dag helt på højde med svenskerne. Takket være den gode uddannelse i klubberne herhjemme. Og nu er det jo blevet sådan, at ishockeydrenge herhjemme ikke længere blot drømmer om Sverige, de vil til NHL. Det siger noget om, at barren har flyttet sig, og at vi har højnet niveauet betragteligt, siger Ulrik Larsen.