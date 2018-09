Irsk landstræner kræver handling fra Uefa mod Danmark

Martin O'Neill, Irlands landstræner, blander sig nu i debatten om det danske fodboldlandshold.

Onsdag aften stillede Danmark op med lutter debutanter i 0-3-nederlaget til Slovakiet i en testkamp.

Det var konsekvensen af konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen, som ikke kan blive enige om en ny landsholdsaftale.

Søndag venter der Danmark en vigtigere opgave hjemme mod Wales i Nations League-turneringen.

Irland er havnet i gruppe med Wales og Danmark.

Derfor kræver O'Neill, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) agerer, så Danmark ikke får lov til at stille med et svækket hold mod Wales.

- Uefa bør nok handle og vil gøre det, hvis det udvikler sig i den retning, som det ser ud til, siger O'Neill til BBC.

- Uefa bliver nødt til at reagere på en eller anden måde. Hvis det udvikler sig på denne måde, så vil der bestemt være en grad af urimelighed over det, mener han.

Irland skal torsdag aften møde Wales på udebane i holdenes åbningskamp i Nations League, og den irske landstræner håber på en dansk løsning inden søndag.

- Vi må se, hvordan tingene udvikler sig. Situationen bliver måske løst i de næste par dage, og Danmark vil måske være i stand til at stille med det stærkeste mandskab, siger O'Neill.