Den brølstærke irer Sam Bennett var hurtigste mand i en tæt massespurt på 7. og sidste etape af World Tour-løbet UAE Tour.

Bennett fik presset cyklen først over stregen foran hurtige folk som Fernando Gaviria, Caleb Ewan og Elia Viviani på de næste pladser.

Sidste etape var helt flad og havde ikke udfordringer til at kunne rokke ved klassementet, hvor 29-årige Roglic også havde slået fast, at han var feltets stærkeste.

Med sejr på både den indledende enkeltstart og fredagens bakkeafslutning samt en anden- og en tredjeplads i løbet af de seks første etaper havde han kørt sig til en fortjent samlet sejr.

Alejandro Valverde (Movistar) og David Gaudu (FDJ) besatte de næste pladser.

Allerede efter få kilometers kørsel på lørdagens afsluttende etape kom tre mand afsted i en udbrud, som både sprinterholdene og klassementholdene havde det fint med at lade køre.

Will Clarke (Trek), Benoit Cosnefroy (AG2R) og Dmitriy Gruzdev (Astana) var det tre mand, som fik lov til at få luft under vingerne.

I feltet åndede der fred og idyl, mens sprinterholdene sørgede for at holde udbryderne i en snor, der kunne hales ind i tide.

Det var dog først med ti kilometer igen, at forspringet røg under et minut, men med små tre kilometer igen blev trioen opslugt.

Mark Cavendish og Marcel Kittel kom aldrig med i spurten, som ellers havde deltagelse af de andre hurtige stjerner.