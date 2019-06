Investorer leverer pengene til Niki Zimling-ansættelse

Bestyrelsesformand i Kolding IF, Claus Holm-Søberg, hvad håber I at få med Niki Zimling, som I ikke havde med Ulrik Pedersen?

- Jeg vil helst ikke sammenligne. Det er to forskellige personer. Men det er klart, at hver ting har sin tid. Vi er vokset som klub og har et større setup, end vi har haft. Så derfor har vi syntes, at der skulle ske noget her.

På hvilken måde opvejer Zimlings store erfaring som spiller den erfaring, Ulrik Pedersen har som sportschef?

- Han har i hvert fald en anden erfaring end Ulrik. Han har en lidt bredere erfaring som spiller fra udlandet og landsholdet og har været i kontakt med utroligt mange forskellige miljøer i forhold til talentarbejde og lignende.

Hvorfor er det bedre for klubben at have Zimling som sportschef?

- Vi får en person ind, som har en meget stor erfaring. Det er det, vi vil bygge videre på, og han er også - som Ulrik også er - en utroligt behagelig og inspirerende person at være sammen med. Han har nogle gode tanker omkring tingene, og det er noget af det, vi tror på.

Zimling er et stort navn. Er der en risiko for, at I har stirret jer blind på navnet?

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har haft en rigtig, rigtig god dialog med Niki om, hvad han tænker og vil gøre, så det er jeg egentlig ikke nervøs for.

Det er en fuldtidsansættelse. Hvor skaffer man pengene fra til det?

- Vi har et voksende sponsornetværk, som går rigtig godt, og det satser vi på at skulle udbygge yderligere. Og så er der en investorkreds på seks investorer bag selskabet, som bakker op om tingene i fællesskab.

Er det en ansættelse, hvor man specifikt har været ude ved enkelte, eller er pengene fundet i budgettet?

- Det er os som investorer, der bakker op om dette tiltag.