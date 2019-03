KIF-direktør Christian Phillip har haft seks turbulente uger i direktørstolen. Det begyndte med en fyring af cheftræner Lars Frederiksen, nu kæmper holdet for at undgå nedrykning, og før ligaeksistensen er sikret, kan klubben ikke for alvor sætte gang i de planer, der skal bringe landets mest vindende håndboldklub tilbage mod toppen.