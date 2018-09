International spillerforening holder sig ude af konflikt

Fifpro ser landsholdskonflikt som et lokalt problem og er ikke involveret i at løse den, men følger sagen.

Den internationale spillerforening for fodboldspillere, Fifpro, ser til fra sidelinjen, men udgør ikke en rolle i Spillerforeningens konflikt med Dansk Boldspil-Union (DBU) om en ny aftale for herrernes A-landshold.

Uoverensstemmelserne mellem Spillerforeningen og DBU, der blandt andet handler om spillernes kommercielle rettigheder i landsholdssammenhæng og spørgsmålet om et arbejdsgiver/lønmodtagerforhold mellem parterne, anses af Fifpro som et lokalt problem.

Det siger talsmand Alex Duff fra Fifpro, der har Spillerforeningen som en af 63 nationale spillerforeninger som medlemmer og repræsenterer mere end 60.000 fodboldspillere verden over.

- Vi kommenterer ikke på sagen, for det er en lokal diskussion. Sagen har ikke noget med os at gøre, og vi deltager ikke i den. Vi følger sagen, men vi er ikke involveret, siger talsmanden.

Forhandlingerne om en ny landsholdsaftale mellem DBU og Spillerforeningen har stået på siden januar, men parterne er ikke blevet enige om en ny aftale. Den tidligere aftale udløb efter VM i Rusland.

Da Åge Hareides udtagne landsholdsspillere ikke vil spille på landsholdet, har DBU i stedet været på jagt efter andre spillere, som er villige til at spille onsdagens testkamp i Bratislava mod Slovakiet.

Siden efterudtagelsesprocessen begyndte i weekenden har flere professionelle spillere meldt sig klar til at spille på landsholdet for derefter at trække udtalelserne tilbage.