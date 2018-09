International spillerforening: Landsholdet har vores støtte

Den Internationale Spillerforening (Fifpro) udtaler sig nu om konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen.

Tirsdag sagde Fifpro ellers, at man ikke ønskede at blande sig i konflikten, da man anså den som et lokalt problem og derfor ikke ville kommentere den.

Men onsdag tager Fifpro altså bladet fra munden.

- Fifpro vil gerne udtrykke sin komplette solidaritet med de danske landsholdsspillere, der ønsker at forhandle retfærdige og proportionelle forhold på plads med DBU.

- De danske spillere har opført sig ansvarsfuldt i disse forhandlinger, og Fifpro mener, at deres tilbud om at forlænge den tidligere aftale midlertidigt er i den bedste interesse for alle med en andel i dansk fodbold, skriver foreningen på sin hjemmeside.

De danske landsholdsspillere har Fifpros fulde opbakning, siger generalsekretær Theo van Seggelen.

- Vi støtter deres tilbud om et midlertidigt kompromis som den bedste vej frem, siger han på Fifpros hjemmeside.

Et dansk vikarlandshold møder onsdag aften Slovakiet i en venskabskamp. Kampen fløjtes i gang 20.45.