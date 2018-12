Inter suspenderer belgier af disciplinære årsager

Radja Nainggolan er suspenderet i Inter, fordi han angiveligt er kommet for sent til træning flere gange.

Den belgiske fodboldspiller Radja Nainggolan er blevet midlertidigt suspenderet fra fodboldaktivitet af disciplinære årsager i den italienske klub Inter.

Det oplyser Milano-klubben i en kortfattet opdatering på sin hjemmeside søndag.

Klubben uddyber ikke, hvilke disciplinære årsager der er tale om, men ifølge italienske medier kom Nainggolan for sent til træning søndag morgen, og han skulle angiveligt have gjort det samme flere gange i sidste uge, skriver AP.

Den 30-årige midtbanespiller skiftede fra Roma til Inter i sommeren 2018. Også i hovedstadsklubben blev han straffet for sin opførsel.

I januar straffede Roma belgieren med en bøde og satte ham uden for truppen til en kamp, efter at han havde publiceret materiale på det sociale medie Instagram, hvor han optrådte beruset nytårsaften.

Nainggolan har været inde omkring Belgiens landshold siden 2009, men blev sorteret fra VM-truppen inden slutrunden i Rusland i sommer.

Han har døjet med en ankelskade på det seneste, men fik dog spilletid, da Inter lørdag spillede 1-1 mod Chievo i Serie A.

Inter ligger nummer tre i Serie A, 16 point efter førerholdet, Juventus.