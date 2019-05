Inter hyrer Antonio Conte som ny cheftræner

Inter henter tidligere Chelsea-manager Antonio Conte som afløser for Luciano Spaletti, der blev fyret torsdag.

Den italienske fodboldklub Inter har ansat italieneren Antonio Conte som ny cheftræner. Det oplyser Inter på sin hjemmeside.

Han afløser Luciano Spalletti, der blev fyret torsdag.

Den 49-årige Antonio Conte har senest været manager i den engelske Premier League-klub Chelsea, hvor han blev fyret i 2018 efter to sæsoner i klubben.

Tidligere har han blandt andet været cheftræner for Juventus og det italienske landshold.

- Jeg er sikker på, at Antonio Conte er en af de bedste trænere på markedet, siger Inter-præsident Steven Zhang i en pressemeddelelse.

- Jeg er overbevist om, at han vil hjælpe os til at nå vores mål og opfylde vores mission, som altid har været den samme - at gøre denne klub til en af verdens bedste, siger han.

Inter sluttede i den forgangne sæson som nummer fire i den italienske Serie A, hvilket sikrede klubben adgang til næste sæsons Champions League.

Antonio Conte er opsat på at føre klubben mod tidligere tiders storhed.

- Det er et nyt kapitel, der åbner sig i mit liv, og jeg er virkelig spændt. Jeg har valgt Inter på grund af klubbens projekt og ambitionsniveau, siger Conte til klubbens hjemmeside.

Det er ikke oplyst, hvor lang en kontrakt Antonio Conte har fået.