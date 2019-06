- Det er hårdt at at være 9'er i Danmark, mener landstræner Åge Hareide.

FODBOLD: Landstræner Åge Hareide er på det rene med, at Danmark brændtre chancer i hobetal, men vil ikke gøre angriberne til syndebukke.

- Yussuf Poulsen har scoret masser af mål i Bundesligaen og Dolberg og Nicolai Jørgensen tidligere i Holland. Fodbold er et mærkeligt spil. Vi har vel syv chancer og bør score tre mål, men man må også tage manglen på kvalitet med i afslutningerne, når vi taler med spillerne om det, siger Åge Hareide.

- Det er hårdt at være 9'er i Danmark og alle havde glemt den snak, hvis vi havde vundet 1-0, siger nordmanden.

- Vi skal også beskytte spillerne, for de læser jo også aviser, og vi udpeger ingen syndebukke.

Han forstår, at der var muligheder for de danske backs til at spille bag ud i mellemrummet foran det irske forsvar, som Nicolai Jørgensen påpeger det.

- Målet blev scorer efter et indlæg med højre ag Jens Stryger, men irerne er gode til at falde helt ned og forsvare deres mål. Derfor vil vi helst undgå indlæg fra siderne, fordi dem er de pokkers gode til at forsvare. Derfor holdt vi med vilje bolden centralt for at få små indstik, som dem Nicolai Jørgensen lavede til Yussuf Poulsen. Vi skabte rigeligt med chancer på den måde, sagde landstræneren, der ikke afviser, at Pierre Emile Højbjerg kan få chancen mod Georgien.

- Han kan spille alle tre midtbanepositioner og har vist mod Kosovo og nu mod Irland, at han er godt kørende. Han er hurtig og meget stærk, sagde Hareide uden at åbne sin hånd.