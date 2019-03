Mads Lauritsen mener, at der bliver brug for fem sejre i nedrykningsspillet, hvis Vejle Boldklub skal fri af puljens sidsteplads.

FODBOLD: Normalt er kigge opad fyord i fodboldens verden.

Det skal gå mere end almindeligt godt, inden fodbold-folk normalt drister sig til at kigge opad, men på dét punkt er situationen i Vejle Boldklub ikke normal.

- Der er jo ingen grund til at kigge andet end op, for der jo ingen, som kommer nedefra og henter os, siger VB-stopperen Mads Lauritsen med et grin.

VB tager mandag aften hul på nedrykningsspillet med et besøg i Aarhus og et møde med AGF. VB ligger isoleret på sidstepladsen og har otte point op til Sønderjyske og 11 point op til både AGF og AC Horsens.

- Vi får svært ved at slippe væk fra sidstepladsen, siger Mads Lauritsen og fortsætter:

- Det kræver vel fem sejre, hvis vi skal hente én af de andre.

En svær og tæt på umulig opgave for VB-mandskabet, men der ikke andet at gøre end at gå efter det.

- Hvad skulle vi næsten ellers gøre, spørger Mads Lauritsen retorisk.

- Vi ligger, hvor vi ligger, og det er vores egen skyld, at vi er havnet i den her situation, tilføjer han.