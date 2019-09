Ingen danskere i semifinalen: Speedwayfesten blev en dansk fuser

Det blev en stor dansk skuffelse, da der endelig blev kørt speedway i Vojens igen. Hverken Leon Madsen, Niels-Kristian Iversen eller Mikkel Michelsen formåede at køre sig i semifinalen. Madsen scorede blot syv point og dumpede ned på VM-tredjepladsen. Polske Bartosz Zmarzlik blev en suveræn vinder og udbyggede sin samlede VM-føring.

SPEEDWAY: Skuffelse er kun et fattigt ord.

Et tusindtalligt publikum i Vojens havde sat forventningerne op til den helt store danske speedwayfest, men ordet skuffelse var slet ikke dækkende for aftenens ræs. Allerede inden semifinalerne begyndte de første tilskuere at udvandre i mørket. De tre danskere var tidligt færdige med aftenens arbejde.

Leon Madsen blev kørt bagud i den samlede VM-stilling, Niels-Kristian Iversen indfriede ikke de voldsomt store forhåbninger hos sine fans, og Mikkel Michelsen kunne ikke gentage EM-bedrifterne fra samme bane.

Allerede i aftenens andet heat fik vi den direkte duel mellem seriens to førende kørere, Leon Madsen og Bartosz Zmarzlik. Polakken startede i yderbanen med Madsen på sin venstre side. Der skulle omstart til, og da kvartetten endelig kom korrekt af sted, var svenske Antonio Lindback hurtigst. Svenskeren førte fra start til slut, nøjagtig som Zmarzlik holdt Madsen bag sig hele vejen igennem. Så altså blot et enkelt point til Madsen med den første skuffelse blandt publikum til følge.

Der var danskerduel i tredje heat, hvor svenske Fredrik Lindgren tog tre point foran Niels-Kristian Iversen, mens Mikkel Michelsen kom sidst over stregen.

Den samlede VM-treer, russiske Emil Sayfutdinov, viste teknisk elegance, da han i fjerde heat overvandt en vanskelig start og kørte tre point hjem foran australske Jason Doyle.

Mikkel Michelsen kørte så fremragende i Vojens ved EM, men denne aften var der ikke bid, før det var for sent. I femte heat udspillede han sin rolle med en ny fjerdeplads. Til gengæld satte slovenske Matej Zagar ny banerekord i tiden 56,53 sekunder. Zagar snuppede banerekorden fra Michael Jepsen Jensen.