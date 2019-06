Ingen Fuglsang i Esbjerg, men masser af fart i DM-feltet

DM: Når de danske mesterskaber i landevejscykling fra torsdag køres på vejen i Esbjerg Kommune, må publikum spejde forgæves efter den største stjerne i dansk cykelsport.

Jakob Fuglsang er ikke på startlisten i hverken enkeltstart eller linjeløb. Den 34-årige danske vinder af Criterium du Dauphiné og Liege-Bastogne-Liege holder sig væk for at forberede sig til Tour de France, hvor han anses som en af kandidaterne til en samlet topplacering. Det er selvfølgelig en skam for løbet, for arrangementet og ikke mindst for tilskuerne, men der er mange andre ryttere med fart i benene, der møder op, når startskuddet lyder.

Foruden Fuglsang er Kasper Asgreen vel nok den dansker, der er bedst kørende netop nu. Den 24-årige cykelrytter fra Kolding kører for Deceuninck-Quick Step, og i sin blot anden sæson som professionel har han vundet en etape i Tour of California samt båret den gule føretrøje i Schweiz Rundt som den første dansker nogensinde. I skrivende stund afventer vi stadig deltagerlisterne fra de store hold, men der kan meget vel være en Tour de France-udtagelse på vej mod Kolding-rytteren.