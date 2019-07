Indonesisk danskerdræber slår Jan Ø. i semifinale i Tokyo

For anden dag i træk sendte indoneseren Jonatan Christie en dansker ud af Japan Open.

Indoneseren Jonatan Christie har været en ond ånd for to af Danmarks bedste mandlige badmintonspillere i denne uges World Tour-turnering Japan Open.

Lørdag formiddag dansk tid spillede indoneseren sig i turneringens finale på bekostning af Jan Ø. Jørgensen. Danskeren tabte 14-21, 14-21.

Det er en anden dag i træk, at Christie gør det af med en dansker. I fredagens kvartfinale vandt han sikkert i to sæt over Anders Antonsen.

Jan Ø. Jørgensen var aldrig for alvor tæt på at revanchere sin landsmand i semifinalen. De to spillere var kun lige ved 0-0 i hvert sæt - derfra tog indoneseren føringen.

Efter en dårlig indledning på første sæt med fem tabte dueller fik danskeren ellers spillet sig op og var med til 11-13, før Christie igen satte trumf på og lukkede sættet.

I samtalen med landstræner Kenneth Jonassen mellem første og andet sæt kunne man fornemme, at 31-årige Jørgensen stadig troede på en sejr.

Kampgejsten var dog ikke nok til at matche den ti år yngre og rapfodede Christie. Da Christie gik fra 6-5 til 11-5, syntes kampen afgjort, men med fem vundne dueller i træk holdt danskeren alligevel liv i opgøret.

Pointmæssigt kom Jan Ø. Jørgensen dog aldrig tilbage på omgangshøjde, og med en stærk slutspurt mod en træt dansker vandt Christie opgøret på sin første af seks matchbolde.

Med Jan Ø. Jørgensens exit har samtlige danskere udspillet deres rolle i Tokyo.

Japan Open er en Super 750-turnering på World Touren. Dermed overgås den kun af sæsonfinalerne samt de tre Super 1000-turneringer. Der er fem årlige Super 750-turneringer, og en af dem er Denmark Open.