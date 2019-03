Inden Energys fjerde kvartfinale mod Frederikshavn: Tre karantæner og en mulig skade

Esbjerg Energy: Det bliver med ændringer i spillertruppen for begge hold, når Esbjerg Energy møder Frederikshavn White Hawks i den fjerde kvartfinale fredag aften. For efter nederlaget i den sidste kamp mod nordjyderne blev der torsdag uddelt ikke mindre end tre karantæner på sammenlagt femten dage.

De værste straffe fik Energy, der må undvære to forwards. Niklas Andersen og Christian Wejse har nemlig modtaget henholdsvis fire og otte spilledages karantæne. Andersen får straffen for at have ramt en modspiller i hovedet eller halsen med sin stav. Wejses straf på otte dages skyldes en grov tackling ind i banden.

Begge hændelser gik ud over Frederikshavn-spilleren Mathias Mølgaard, der også selv har fået tre dages karantæne for en tackling af Anders Krogsgaard ligeledes ind i banden.