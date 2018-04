Iker Casillas runder 1000 kampe i skuffelse

Iker Casillas rundede sjælden milepæl, da FC Porto tabte et stort skridt i den portugisiske mesterskabskamp.

Den anerkendte målmand Iker Casillas rundede mandag aften fodboldkamp nummer 1000 som professionel.

Den sjældne milepæl blev dog opnået i en stor skuffelse, da han sammen med FC Porto tabte 0-2 på udebane til Belenenses i den bedste portugisiske række.

Nederlaget betyder, at FC Porto med seks spillerunder tilbage har overladt rækkens førsteplads til ærkerivalen Benfica.

1000-kampsjubilaren Casillas har spillet 108 kampe for FC Porto, 167 for det spanske landshold og imponerende 725 kampe for Real Madrid, hvor han fast vogtede buret fra 1999-2015.

Den 36-årige målmand har gennem karrieren været yderst succesfuld. Foruden selv at være anerkendt som en af verdens bedste målmænd i en årrække kan han også fremvise et fyldt pokalskab.

Casillas har vundet to europamesterskaber og et verdensmesterskab som anfører på det spanske landshold. I tillæg følger fem spanske mesterskaber og to spanske pokaltitler samt en række mindre titler med Real Madrid.

Veteranen skal enten på klubjagt eller fodboldpension til sommer, når hans kontrakt med FC Porto udløber. Aftalen bliver ikke forlænget, har parterne tidligere meldt ud.