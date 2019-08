Ibrahimovic sparker stolpe i vrede og scorer to gange

Med to mål sørgede Zlatan Ibrahimovic for en hjemmesejr til Los Angeles Galaxy på 2-0 over FC Dallas.

Det var Zlatan Ibrahimovic i en nøddeskal.

Først sparkede Ibrahimovic frustreret til stolpen i arrigskab over, at han ikke fik en aflevering fra en holdkammerat.

Et øjeblik efter scorede svenskeren et mål og dernæst et til for Los Angeles Galaxy, som vandt 2-0 hjemme over FC Dallas.

Med sejren gjorde Los Angeles-mandskabet en ende på en stime på tre nederlag i træk i den bedste nordamerikanske fodboldliga, Major League Soccer (MLS).

37-årige Ibrahimovic bragte hjemmeholdet foran 1-0 efter 68 minutter, da stjerneangriberen helt fri i feltet modtog bolden fra nordmanden Jørgen Skjelvik.

I det 81. minut fremtvang Cristian Pavón et straffespark, som Ibrahimovic tog sig af med præcision og stor selvsikkerhed. Dermed blev han dobbelt målscorer.

Med 18 mål i ligaen er Ibrahimovic nummer tre på topscorerlisten efter Atlanta Uniteds Josef Martinez med 20 mål og Los Angeles FC-angriberen Carlos Vela, der er ligatopscorer med 23 mål lige nu.

Los Angeles Galaxy ser ud til at være forstærket betydeligt med argentinske Pavon, som var arkitekt bag begge mål.

Den 23-årige argentiner, der kom til klubben i sidste uge og kun spillede sin anden kamp, var også med i det første mål med en god aflevering til Skjelvik.

Los Angeles Galaxy er efter en dårlig periode i ligaen igen med fremme i kampen om at komme med i slutspillet.