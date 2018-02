IOC nægter dopingfrikendte russere adgang til vinter-OL

Den Olympiske Komite (IOC) nægter at invitere 15 russiske atleter og trænere til OL.

Det sker på trods af, at de har fået ophævet deres livstidskarantæne af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rusland havde ellers søgt om at få 13 atleter og to trænere med til OL i Pyeongchang, efter at deres livstidsdomme var blevet ophævet af CAS.

Men det afviser IOC og meddeler, at ansøgningen er blevet overvejet og vurderet. Der er "blevet truffet en beslutning om, at IOC ikke vil invitere" de 15 russere.

Der blev yderligere givet som begrundelse, at CAS endnu ikke har oplyst grunden til, at livstidskarantænerne er blevet ophævet.

Efter rapporter om omfattende dopingsnyd i Rusland i forbindelse med vinter-OL i Sotji 2014 idømte IOC's disciplinærkomité 43 russiske atleter livstidskarantæne.

Rusland blev samtidig udelukket fra at deltage ved vinter-OL.

CAS frikendte siden de 28 af atleterne med henvisning til utilstrækkelige beviser. Deres resultater fra vinter-OL i Sotji i 2014 er dermed ikke længere annulleret.

Yderligere 11 russere fik delvist medhold i deres appel.

IOC's præsident, Thomas Bach, sagde søndag, at CAS' beslutning om at ophæve karantænerne er "ekstremt skuffende og overraskende". Han foreslog desuden ændringer i CAS.

Mandag morgen svarer CAS på kritikken i en pressemeddelelse.

John Coates, der er præsident i CAS, fortæller, at IOC-kritikken er taget til efterretning.

Men der arbejdes stadig på offentliggørelsen af de individuelle begrundelser for, at karantænerne er blevet ophævet.

- Vi ser frem til at offentliggøre dem så hurtigt som muligt. CAS vil fortsætte med at udvikle sig for at sikre juridisk kontinuitet og kvalitet, siger Coates.

Vinter-OL i Pyeongchang begynder officielt fredag. 169 russiske atleter står i forvejen til at konkurrere under neutralt flag.