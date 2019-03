Hvilsom-exit: SønderjyskE kigger efter nye muligheder til angrebet

SønderjyskE: Mads Hvilsom forlader efter denne sæson SønderjyskE og vender tilbage til Hobro IK. Det efterlader SønderjyskE med fire angribere i superligatruppen.

Mart Lieder, Peter Christiansen, Senad Jarovic og William Tchuameni.

Selvom det er Mart Lieder, der har støvsuget hovedparten af superligaminutterne, og hverken Hvilsom eller de tre unge har spillet fast, så kigger SønderjyskE sig om efter en ny angriber.

- Vi kigger klart efter, hvad der kan komme af muligheder på angriberpositionen, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

Mads Hvilsom har i starten af året bøvlet med en skade, og det er ikke lykkedes ham at spille sig til en startplads i nogen af forårets første seks kampe. Da Mart Lieder havde karantæne mod EfB, blev 19-årige Peter Christiansen foretrukket, mens Mads Hvilsom sad på bænken fra start.

- Vi har nogle unge angribere, som er på vej, og som vi tror meget på. Men vi skal også hele tiden sørge for at stå stærkest muligt. Nu er det afgjort, at Mads ikke er her efter sommer. Vi hentede ham ind, for at han skulle have spilletid. Når han er væk, kigger man på, om man skal have en ny ind at konkurrere. Og så kunne det være, at William (Tchuameni, red.) skulle ud på leje, siger Hans Jørgen Haysen.