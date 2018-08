Hviderussisk tenniskomet spiller sig i ny WTA-finale

Aryna Sabalenka er klar til finalen i Connecticut Open efter en sejr over Julia Görges i semifinalen.

2018 har indtil videre været et rigtig godt år for den hviderussiske tennisspiller Aryna Sabalenka.

Natten til lørdag dansk tid spillede hun sig nemlig i sin tredje WTA-finale i år, efter hun slog tyske Julia Görges, der ligger nummer ni på verdensranglisten, i semifinalen i Connecticut Open.

20-årige Sabalenka slog tyskeren i to sæt med cifrene 6-4, 7-6. Det er anden gang i to forsøg, at den unge hviderusser slår Görges.

- Hun er en fantastisk spiller, sagde Sabalenka efter semifinalen.

- Det er virkelig svært at spille imod hende, fordi hun er så god til at serve. Nogle gange er det umuligt at returnere hendes serv.

- Det handler om det mentale spil. Man skal være 100 procent fokuseret på hver bold.

Aryna Sabalenka har kravlet langt op af verdensranglisten siden starten af året, hvor hun var nummer 75. I den seneste opgørelse befinder hun sig på 25.-pladsen.

I starten af august slog hun Caroline Wozniacki ud af Rogers Cup i turneringens anden runde.

Hviderusseren skal i lørdagens finale i Connecticut Open møde spanske Carla Suárez Navarro, der blev klar til finalen efter en kun 34 minutter lang semifinale, der blev afbrudt før tid, fordi spanierens modstander, Mónica Puig fra Puerto Rico, måtte udgå med en skade.