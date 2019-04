Husker du ... dengang SønderjyskE kickstartede flugten fra bunden og overlevede i superligaen for første gang

Rasmus Hansen (i midten) danser efter sin scoring til 4-2 på straffe. Faktisk var han usikker på, om han ville få lov til at starte inde, for han kom for sent til kampen. Han og Martin Halle boede i Aarhus og havde til nogle udekampe i Jylland fået lov til at køre selv. Men der var mandagsmyldretid, og de to ankom først til stadion i Herning, da holdkammeraterne var i gang med at klæde om. "Vi nåede det overhovedet ikke til tiden og talte om, om vi ville få lov til at starte inde. Vi sad i bilen og var ret spændte. Det var en dårlig optakt til kampen fra vores side og et dårligt signal i sådan en periode. Men vi fik lov til at starte inde," fortæller Rasmus Hansen. Arkivfoto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix