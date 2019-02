Oliver Bjorkstrand scorede efter 53 sekunder i Columbus Blue Jackets' 6-3-sejr over Colorado Avalanche i NHL.

53 sekunder skulle der gå, før Columbus Blue Jackets første gang kom på måltavlen i kampen mod Colorado Avalanche i verdens bedste ishockeyliga, NHL, natten til onsdag dansk tid.

Og målet blev såmænd scoret af den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand, der med sit sæsonmål nummer ti startede målfesten i Colombus' 6-3-sejr.

23-årige Bjorkstrand blev spillet fri i højre side af banen, og med et hurtigt træk bag om målet snød han målmanden, tyske Philipp Grubauer, satte pucken i mål og bragte sit hold på sejrskurs.

Sidste halvdel af første periode blev en målfest. Først scorede Colorados Erik Johnson efter 12 minutters spil og bragte balance i regnskabet. Pierre-Luc Dubois gjorde det til 2-1 til Columbus, inden russeren Nikita Zadorov igen udlignede.

I anden periode blev det til et mål til hvert hold, mens tredje periode blev en ren Columbus-opvisning med tre scoringer inden for otte minutter, og så var sejren på 6-3 i hus for Bjorkstrands hold.

Også Lars Eller var på isen natten til onsdag. Det blev således ikke til scoringer fra danskeren, der fik godt 16 minutters kamp i sit hold Washington Capitals 3-2-sejr over Vancouver Canucks.