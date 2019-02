Humøret er intakt trods to nederlag: - Vi havde ikke regnet med at smadre superligaen

SønderjyskE: Hvis du troede, at et trænerskifte ville betyde, at SønderjyskE øjeblikkeligt ville begynde at rage point til sig på alle landets fodboldbaner, så har virkeligheden ramt dig i de seneste uger.

Efter en opstart med flere gode resultater og højt humør er SønderjyskE løbet ind i to nederlag på stribe.

Der er naturligvis ingen i SønderjyskE, der ikke havde ønsket sig bedre resultater, men i truppen havde de heller ikke regnet med, at det hele ville sidde i skabet fra første kamp.

- Vi havde ikke regnet med, at vi bare ville smadre hele superligaen fra dag et, fortæller SønderjyskE's Stefan Gartenmann.

Han og resten af truppen fokuserer på, at der er fremskridt i spillet.

- Vi har fået den nye spillestil implementeret mere i anden kamp end i den første. Det er rart at kunne se den udvikling. Vi har alle følelsen af, at det nok skal komme, hvis vi bliver ved på den måde, siger han.

Det gode humør er intakt, og spillerne tror stadig på tingene.

- Jeg synes ikke, at resultaterne har påvirket os negativt på den måde, at vi har gået hele ugen og været frustreret og sure over nederlagene. Vi har fået rystet kampene af os forholdsvis hurtigt.