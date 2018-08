Humøret er højt hos Bjelland og co. før EL-slag i Parken

Fire sejre og et enkelt nederlag i ligaen indtil nu.

En målscore på 12-3, senest en sejr over Brøndby i Superligaen, og inden det blev CSKA Sofia besejret 2-1 på udebane i kvalifikationen til gruppespillet i Europa League.

FC København har fundet melodien igen, inden det torsdag går løs på hjemmebane i returmødet med bulgarerne.

- Humøret er godt i truppen. Det er det altid efter en sejr. En klub som vores skal altid vinde fodboldkampe - også hjemme mod Brøndby, og sejre giver selvfølgelig altid større selvtillid og tro på tingene.

- Men ellers ændrer det ikke sådan vildt meget i forhold til kampen torsdag, siger Andreas Bjelland ifølge FCK's hjemmeside.

FCK's nye forsvarsstyrmand udgik i slutningen af første halvleg torsdag mod CSKA Sofia, men viste sig at være klar til spille mod Brøndby, der blev besejret 3-1 i Telia Parken.

Andreas Bjelland har da også meldt sig klar til at spille mod CSKA Sofia, når FCK skal forsøge at gøre arbejdet færdig og blive klar til playoffrunden, som er sidste kvalifikationsrunde til gruppespillet.

- De viste dernede, at de er et svært hold at spille mod med rigtig dygtige spillere, og vi er opmærksomme på deres kvaliteter.

- Det var ikke sådan, at de overraskede os dernede, men de var gode til at udføre det, vi også havde forberedt os på, og det udfordrede os lidt i starten, siger Bjelland.

I torsdagens kamp i Sofia førte hjemmeholdet 1-0, men blev så ramt af et rødt kort, og FCK vendte derefter billedet og vandt 2-1.

Torsdag forventer Ståle Solbakken da også, at FCK kommer bedre i gang, end tilfældet var i Sofia.

- De vil nok spille på de samme styrker, hvor de sætter deres tre-fire offensive spillere i scene. De er gode individuelt, og både nummer 8, 9, 19 og 20 kan lave ravage mod ethvert hold.

- Men jeg tror, de vil spille på nogenlunde samme måde som sidst, og så må vi gøre det endnu bedre, end vi især gjorde de første 20 minutter dernede, siger Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside.

Kampen i Parken begynder klokken 18.30.