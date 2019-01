Basketballstjernen James Harden scorede forgæves 58 point i NBA-kampen mellem Houston Rockets og Brooklyn Nets natten til torsdag dansk tid.

Trods de mange point lykkedes det nemlig ikke Houston at vinde kampen. Brooklyn tog fra Houston med en sejr på 145-142. En sejr, der blev sikret i forlænget spilletid.

Tilbage stod James Hardens præstation imidlertid som kampens helt store oplevelse. De 58 point var flest for hans vedkommende i indeværende sæson.

Det var anden kamp i træk, at han satte personlig sæsonrekord, efter at han scorede 57 point i mandagens sejr over Memphis Grizzlies.

Houston Rockets forsøgte sig mod Brooklyn hele 70 gange bag trepointlinjen. Det er ny NBA-rekord, men blot 23 af gangene førte det point med sig.

Brooklyn Nets' Spencer Dinwiddie scorede 25 point i fjerde quarter og den forlængede spilletid og var den afgørende faktor for det gæstende hold.

Dinwiddie sørgede også for den afgørende scoring med 28 sekunder tilbage.

Brooklyn har 23 sejre og 23 nederlag for sæsonen, mens Houston har 25 sejre og 19 nederlag.