AC Horsens har forstærket truppen ved at hente tre spillere på transfervinduets sidste dag.

Angriberen Kasper Junker kommer til Horsens fra AGF, backen Michael Lumb er hentet i Lyngby, mens stopperen Sonni Nattestad skifter fra norske Molde.

24-årige Junker skiftede til AGF fra Randers FC i sommeren 2016. I de to fodboldklubber har Junker spillet 81 kampe og scoret 9 mål i Superligaen.

Junker har fået en femårig kontrakt i Horsens.

- Det har været en rigtig god tid for mig i AGF, hvor jeg har lært meget og udviklet mig som spiller blandt dygtige holdkammerater og lige så dygtige trænere.

- Men jeg har også følt, at det måske var tid til luftforandring for mig. Den mulighed er nu opstået og jeg er glad for, at skiftet kunne lade sig gøre nu, siger Junker til AGF's hjemmeside.

30-årige Michael Lumb har fået en treårig kontrakt hos Horsens, hvor træner Bo Henriksen ser frem til samarbejdet.

- Vi er fantastisk glade og stolte over, at vi kan hente en spiller som Michael Lumb, der har et rigtig flot cv og stadig er sulten og spiller med masser af power og energi.

- Der er ingen tvivl om, at han har kvaliteterne til at bidrage fra dag ét, og vi glæder os til at se ham i den gule trøje, fortæller Bo Henriksen.

Michael Lumb glæder sig til at blive en del af AC Horsens, og han har sit første træningspas på mandag.

- Jeg er rigtig glad for at skifte til AC Horsens, der har haft gang i mange spændende ting gennem længere tid, og jeg glæder mig til at spille i Superligaen igen.

- Det bliver en fed udfordring, og jeg er klar til at give alt for AC Horsens, fortæller Michael Lumb.

Horsens har også forstærket truppen ved at leje Sonni Nattestad i Molde frem til årsskiftet, og aftalen indeholder en købsoption på den færøske landsholdsspiller.

Sonni Nattestad er en god bekendt af AC Horsens, for den 197 centimeter høje forsvarsspiller har tidligere spillet et halvt års tid i klubben.

- Jeg vil gerne spille fodbold og have det sjovt, og Bo var et positivt bekendtskab, da jeg sidst spillede i AC Horsens.

- Jeg glæder mig til at spille i den gule trøje igen, og jeg passer perfekt ind i klubben, for jeg er en stor dreng, der er stærk i duellerne og vinder alt i luften, siger Nattestad.