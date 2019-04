Horsens er stadig kun en sejr væk: Riddersholm fik den Vejle-sejr, han håbede på

Selvom SønderjyskE kun har fået et point i de seneste to kampe, er andenpladsen i puljen stadig kun tre point væk. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Vejle bankede fredag aften Horsens 3-0. Derfor er horsensianerne stadig kun én sejr væk for SønderjyskE, som har fået bearbejdet sin egen Vejle-lussing.

SønderjyskE: Egentlig er det forunderligt, at SønderjyskE stadig ligger så godt til i nedrykningsspillets pulje et. Der er næsten intet i SønderjyskE's situation, der har ændret sig efter de første fem kampe i puljen. SønderjyskE har været heldig. Situationen inden den første kamp i puljen var den, at de lyseblå med én sejr kunne overhale Horsens og tage andenpladsen. Sådan er situationen stadig. Og selv hvis SønderjyskE taber til AGF mandag, ændrer den kendsgerning sig ikke. SønderjyskE's situation vil ikke være voldsomt forværret med et nederlag. Tak til AGF for at slå Horsens 3-0. Tak til Vejle for at slå Horsens 3-0. På grund af de to resultater, er de gule stadig kun én kamp væk. Af samme årsag håbede Glen Riddersholm vel også på en Vejle-sejr fredag aften? - Ja, det må jeg sige. Vi har stadigvæk kontakt, og med en sejr mandag er vi i top to, og det er perfekt, siger SønderjyskE-cheftræneren. SønderjyskE vil med en sejr over AGF være a point med Horsens, men i kraft af en målforskel, der lige nu er ti mål bedre end Horsens', vil SønderjyskE kravle op på andenpladsen.

Det nervøse spil Vejle er nu kun to point efter SønderjyskE, men Glen Riddersholm kigger opad. - Nogle vil sige "uh, spøgelser, Vejle kommer bagfra", men det er jo klassisk fodbold. Der er et hold, som på forhånd er afskrevet, og så går de på banen totalt frigjort uden noget at tabe, siger han. - Nu har vi fået en dårlig start, men der er stadig 12 point at spille om. Vi skal ikke frygte, hvad der kommer bagfra. Jeg vil hellere have, at vi har en mentalitet og en offensiv tilgang. Med en sejr mandag vil SønderjyskE kun have tre point op til AGF. - Vi kan trække AGF med ind i det nervøse spil. Det gælder om, at vi holder liv i vores egen chance, men også bringer usikkerhed ind i konkurrenterne, siger Glen Riddersholm.

Ydmygelsen er pakket væk Som bekendt er Horsens ikke det eneste hold, der har fået store klø af Vejle. Men SønderjyskE's 1-4-afklapsning er pakket væk. - Vi lukkede den ned med et rigtig godt evalueringsmøde mandag, som var meget brugbart og frugtbart. Så derfra er den lukket fuldstændig. Spillerne havde fri tirsdag, og så har vi trænet sindssygt godt onsdag og torsdag. Nu arbejder vi taktisk frem mod mandagens kamp. Det handler om at komme videre, for der er en ny kamp.