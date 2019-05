Holsted snuppede sejren i Grindsted

RÆS: 1.650 tilskuere var på plads i Grindsted, da det lokale hold i Metal Speedway League onsdag aften havde besøg fra Holsted. For hjemmepublikummet blev det en aften i nederlagets tegn.

Grindsted tabte matchen mod Holsted Tigers med 36-48 på en aften, hvor Hans Andersen kørte 15 af hjemmeholdets point i hus.

Holsted Tigers leverede en solid holdindsats. Kenneth Bjerre blev noteret for 13 point, mens Rasmus Jensen og Nicolai Klindt bidrog med 12 hver.

Med sejren skrabede Holsted Tigers to point til sig i den samlede ligastilling, hvor holdet nu har ni point efter fem ræs, mens Grindsted får en ny mulighed for at komme på tavlen med mere end det nuværende enlige point, når teamet fredag aften er på besøg hos Region Varde. Den match begynder klokken 19.15.

I onsdagens anden ligamatch havde sjællandske Slangerup besøg af fynske Fjelsted. Her blev det til en hjemmesejr på 47-37.