Holsted slår til igen og vinder topopgør

Nicki Pedersen og holdkammeraterne er godt i gang med at sikre sig førstepladsen i ligaens grundserie efter udesejr på 46-41 i topbraget i Slangerup.

Hvem skal efterhånden være i stand til at stoppe Holsted?

Spørgsmålet trænger sig i hvert fald ret så kraftigt på efter onsdagens topbrag i Slangerup, hvor Holsted hentede en sejr på 46-41.

Og det resultat betyder, at Holsted rykker fra i toppen af ligaen. Holsted vandt også det omvendte opgør mod Slangerup med 47-40 - og sportschef Lars Munkedal & Co. snupper dermed også bonuspointet.

Holsted har dermed vundet syv af de hidtidige otte matcher i denne sæson og står på 17 point, mens Slangerup fortsat er på andenpladsen. Ligaens eneste sjællandske hold har 11 point for seks matcher.

- Jeg er meget tilfreds. Det må jeg sige, sagde Lars Munkedal, der i mange år var holdleder i netop Slangerup.

- Jeg har en god statistik på den bane, og det har jeg heldigvis stadigvæk.

Det var helt lige - 9-9 - efter de tre første heats, men derefter stod der Holsted på det meste. Det betød, at Holsted rykkede fra og på et tidspunkt førte hele 32-22.

- De kunne så bruge deres joker, og det gav da også polske Bartosz Zmarzlik seks point, men generelt havde vi nu rigtig fint styr på det, vurderede Lars Munkedal.

Nicki Pedersen og Nicolai Klindt scorede begge 12 point for Holsted, hvor også B-kører René Bach markerede sig stærkt med 11 point.

- René har gang på gang i denne sæson vist sit værd. Han er stadig en rigtig god speedwaykører.

Lars Munkedal er med på, at det nu ser rigtig fint ud i stillingen for Holsted, men han har nu ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene.

- Vi skal selvfølgelig i finalen, og det tror jeg også på. Vi har to lokalopgør tilbage i grundserien, men jeg kan godt love, at de matcher vil vi også vinde.

Der blev også kørt speedway i aftes i Fjelsted, hvor Esbjerg var på besøg. Matchen blev udsat i temmelig lang tid og var ikke afsluttet, da avisen gik i trykken.