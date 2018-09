SPEEDWAY: Inden sæsonen er slut er Holsted Tigers godt i gang med at forberede sig til den kommende sæson og har i den forbindelse lavet kontrakt med Rene Bach, som i denne sæson var holdkaptajn for Esbjerg Vikings.

- Vi er stolte over, at det er lykkedes os at få Rene knyttet til klubben og er overbeviste om, at det er en klar forstærkning af holdet, siger direktør Preben Hansen fra Holsted Tigers.

- Rene er en god og erfaren kører, som udover at præstere på banen også er kendt som en god holdkammerat, der bidrager til den rette stemning og atmosfære i ryttergården og omkring holdet.