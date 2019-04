Holsted er klar: Vi skal være med, hvor det er sjovt

I store dele af sidste sæson præsterede ligaholdet fra Holsted langt under det forventede, men det skal meget gerne laves om i år.

Og det skal den mangeårige Slangerup-holdleder Lars Munkedal gøre sit til. Munkedal er nemlig ny sportschef i Holsted, og et af hans absolutte fokusområder bliver at få ligaholdet til at levere topresultater.

- Vi skal være med, hvor det er sjovt, og det er klart, at vi kører for at vinde det hele, understreger Lars Munkedal, der dog godt er klar over, at det på ingen måde bliver nogen nem opgave.

- Ligaen ser spændende og jævnbyrdig ud, men jeg mener, at vi har kørerne til at få en rigtig god sæson.

Onsdag aften møder Munkedal sin tidligere klub, når Slangerup kommer på besøg på Moldow Speedway Arena, hvilket samtidig er den allerførste match i den nye sæson.

- Der er spænding på, og Slangerup ser også stærke ud. Jeg mener også, at de har potentiale til at blande sig i toppen, vurderer Lars Munkedal.