Holsted er ikke i tvivl: Esbjerg er vores ønskemodstander

- Det er ingen hemmelighed, at de indimellem laver en ret udfordrende bane i Outrup. Det er bare et sted, hvor udeholdet som regel har det rigtig svært, tilføjer Lars Munkedal.

- Vi kan få vores fans med på smutturen til Esbjerg. Det tæller klart på plussiden, og så er vurderingen også, at vi har den største chance for at slå Esbjerg på deres bane.

- Vi er 100 procent enige om, at vi helst vil møde Esbjerg, siger sportschef og holdleder Lars Munkedal, der havde et kort møde med sine kørerne sent onsdag aften efter hjemmesejren på Moldow Speedway Arena over de forsvarende mestre fra Region Varde.

I næste uge bliver det afgjort, hvem Holsted skal op imod i to matcher om retten til at afvikle den altafgørende superfinale, hvor guld, sølv og bronze skal fordeles.

Sejr til Esbjerg på 13 point

Og Holsted kan faktisk få deres ønske om at møde Esbjerg opfyldt og dermed trække Niels-Kristian Iversen & Co. direkte med ind i superfinalen uden at Slangerup og Region Varde kan gøre noget som helst. Det forholder sig nemlig sådan, at Holsted skal en tur til Esbjerg på onsdag, når sidste runde i grundserien afvikles.

- Vi kunne jo vælge at stille i en meget alternativ opstilling og lade os tabe med 13 point. Vi vandt jo over dem med 12 point (49-37, red.) på vores hjemmebane, og så vil Esbjerg jo få bonuspointet - og så kan hverken Slangerup eller Region Varde nå dem. Samtidig ville vi så få det, som vi gerne vil have det.

- Det skulle vi måske overveje, griner Lars Munkedal.

Men Holsted tager til Esbjerg på onsdag for at vinde og for at være fair overfor konkurrenterne.

- Selvfølgelig gør vi det. Vi stiller i stærkeste opstilling, hvilket vil sige, at vi kommer med det samme hold, som vandt 48-36 over Region Varde.