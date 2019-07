Holger Rune udraderer KB-spiller i Wimbledon

Det danske tennistalent Holger Rune lever indtil videre fornemt op til favoritstemplet ved Wimbledons juniorturnering.

Den topseedede dansker, der vandt French Open tidligere på sommeren, spillede sig tirsdag overbevisende videre til tredje runde med en sejr på 6-0, 6-2 over ukraineren Eric Vanshelboim.

Vanshelboim, der om seks dage fylder 18 år, optræder for den danske klub KB, men han var ingen sag for Rune, der rundede 16 år i april.

I Wimbledon-debuten mandag havde Rune små udsving på vejen mod den trods alt komfortable sejr, men tirsdag var Runes præstation endnu mere konstant.

Han skulle ganske vist bruge en håndfuld breakbolde, inden det lykkedes at vinde det lange åbningsparti, men da det først var hjemme, drønede han på en motorvej mod sætsejren. 6-0 lød det efter bare 23 minutter.

I andet sæt åbnede danskeren også med et brud, men så kom Vanshelboim lidt bedre med og kom ikke mindst på tavlen med et parti.

Han havde også chancen for at holde serv til stillingen 2-3, men efter et maratonparti brød Rune i stedet til 4-1 med et passérslag.

Danskeren missede en matchbold ved stillingen 5-1, men det lykkedes for Vanshelboim at reducere til 2-5.

Det blev dog en stakket frist for ukraineren. Kort efter gik Rune ud og servede næste parti sikkert hjem til 6-2.