Holdånd er landsholdets comebackmiddel

Det er svært at slå det danske fodboldlandshold.

I løbet af den seneste uge har holdet været på randen af nederlag i både Kosovo og Schweiz, men har alligevel formået at få uafgjort til sidst. Dermed har holdet ikke tabt i 26 landskampe i træk i ordinær spilletid under Åge Hareide.

Ifølge flere af de danske landsholdsspillere er det holdånden og spillernes respekt for hinanden, der tirsdag var medvirkende til, at den lange stime blev forlænget, da Danmark i slutminutterne vendte 0-3 til 3-3 i Schweiz.

- Jeg tror helt sikkert, at vores sammenhold uden for banen har en effekt. Det kan umuligt være negativt for os, at vi er spillere, der vil gøre rigtig meget for hinanden.

- Men det bør ikke være nødvendigt, at vi skal så langt ned i posen som mod Schweiz for at finde det frem, siger forsvarsspilleren Mathias "Zanka" Jørgensen.

Danmark scorede tre mål mellem det 84. og 93. minut mod Schweiz.

Midtbanespilleren Pierre-Emile Højbjerg mener, at det er ånden omkring landsholdet, der var med til at sikre det ene point tirsdag.

- Det vigtigste, som vi tager med fra kampen, er, at vi viste det dna, der er på holdet. Vi viste moral og holdånd. Spillede vi godt? Ikke specielt. Fortjente vi point? Måske ikke. Men det var vores moral, der gjorde, at vi kom igen.

- Det er derfor, kampen føles som en sejr, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Landsholdsanfører Simon Kjær håber, at omverden nu forstår, at det ikke bare er floskler, når spillerne snakker om et godt kammeratskab og sammenhold.

- Det er nogle gange sjovt i fodbold, hvordan tingene kan ændre sig. Det var moral og sammenhold, og det kan være, at omverden begynder at forstå nu, hvad det her hold er lavet af.

- Vi kan sige det nok så mange gange, men nogle gange er det også dejligt at vise det i aktion, siger Simon Kjær.

Angriberen Nicolai Jørgensen påpeger, at tro og vilje ikke altid er nok - man skal også have marginalerne med sig.

- Comebacket (mod Schweiz, red.) siger vel noget om, at vi tror på det til det sidste. Selvfølgelig skulle der også held til, når man er bagud 0-3 med syv minutter tilbage af kampen og får 3-3, siger Nicolai Jørgensen.

- Det er et af de vildeste momenter, jeg har været med til. Det var sindssygt, tilføjer han.